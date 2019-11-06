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Неделя Россети Сибирь стартует в учебных заведениях Кузбасса

В Кузбассе в рамках Недели Россети Сибирь профориентационные мероприятия пройдут в 20 городских и сельских школах.

В них примут участие около тысячи школьников. Особое внимание энергетики уделят студентам Института энергетики КузГТУ и четырех профильных технических ссузов. Кроме презентационных мероприятий ребят также ждут экскурсии на действующие энергообъекты, где, возможно, кому-то из них придется работать в новой, цифровой эре энергетики. 

Специалисты Россети Сибирь в Кузбассе также примут участие в круглом столе «Молодежь и карьера в топливно-энергетическом комплексе», который пройдет на базе Кузбасского государственного технического университета.

Образование
kuzbassnews.ru
06/11/2019
Образование
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