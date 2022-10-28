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Неделя здорового образа жизни прошла в Тяжинском агропромышленном техникуме

В рамках турнира по шашкам состоялся сеанс одновременной игры. Состязаясь с десятью студентами, ветеран техникума Иван Степанович Лунев победил во всех шашечных поединках. По итогам студенческого турнира по шашкам победителями стали: Максим Бутилов (270 группа), Артём Кригер (272 группа), Николай Черников (273 группа).
В соревнованиях по бадминтону первое место заняла Александра Таранова (группа т/22). На втором месте Арина Алексеева (группа т/22). Третье место досталось Елизавете Гончарук (группа 270).

Здоровье
Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/10/2022
Здоровье
Образование
Тяжин

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