Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Неисполнение решения суда о возложении обязанности отремонтировать часть городских дорог повлекло наложение штрафа

Управлению по имуществу и жизнеобеспечению Мариинского городского поселения наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей было назначено старшим судебным приставом отдела судебных приставов по г.Мариинску, Мариинскому и Чебулинскому районам за неисполнение решения Мариинского городского суда Кемеровской области от 22 августа 2017 года, которым были удовлетворены требования местного жителя Валерия Юстуса о возложении обязанности на органы местного самоуправления отремонтировать часть городских дорог.

Как следует из материалов дела, решением Мариинского городского суда Кемеровской области, вступившим в законную силу 29 сентября 2017 года, Управление по имуществу и жизнеобеспечению Мариинского городского поселения по иску местного жителя было обязано в срок до 1 июня 2018 года привести в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения дороги в г.Мариинске по перечню, состоящему из 8 пунктов.

В связи с тем, что в определённый судом срок решение не было исполнено, отделом судебных приставов было возбуждено исполнительное производство, после чего Управление по имуществу и жизнеобеспечению Мариинского городского поселения дважды (в октябре 2018 года и в июле 2019 года) привлекалось к административной ответственности в виде штрафа за неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера. В результате судебным приставом-исполнителем был установлен новый срок исполнения требований исполнительного документа – 31 октября 2019 года.

Не было исполнено решение суда в полном объёме и во вновь установленный срок (не устранены выбоины от переулка Базового до детского сада «Забава», находящегося на ул.Пальчикова, что подтверждалось актами осмотра), в связи с чем постановлением старшего судебного пристава от 3 декабря 2019 года Управление по имуществу и жизнеобеспечению Мариинского городского поселения вновь было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Не согласившись с постановлением старшего судебного пристава, Управление по имуществу и жизнеобеспечению Мариинского городского поселения обжаловало его в Мариинский городской суд Кемеровской области, который 21 января 2020 года, рассмотрев жалобу, признал постановление старшего судебного пристава законным и обоснованным.

Не согласившись и с этим решением, Управление по имуществу и жизнеобеспечению Мариинского городского поселения обжаловало его в Кемеровский областной суд.

13 мая 2020 года судьёй Кемеровского областного суда по результатам рассмотрения жалобы все вышеуказанные акты об административных правонарушениях оставлены без изменения, а жалобы Управления по имуществу и жизнеобеспечению Мариинского городского поселения – без удовлетворения.

Общество
Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
25/05/2020
Общество
Происшествия
Мариинск
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Таштаголе на котельной начали генерировать электроэнергию
Турбина, редуктор и генератор, которые в комплексе и составляют турбогенераторную установку, уже...
Творческий центр запустил проект для знатоков кузбасских мифов
Кузбасский центр народного творчества приглашает знатоков местных легенд и мифов принять участие в...
Лжебанкир уговорил кемеровчанку перевести ему 150 тысяч рублей
Жительница областного центра лишилась 150 000 рублей после звонка от «сотрудника банка». На этот...
Сергей Цивилев рассказал о строительстве дороги в обход Кемерова
Поток большегрузов наносит значительный урон нашим дорогам, влияет на экологию. По словам главы...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus