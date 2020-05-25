Неисполнение решения суда о возложении обязанности отремонтировать часть городских дорог повлекло наложение штрафа

Управлению по имуществу и жизнеобеспечению Мариинского городского поселения наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей было назначено старшим судебным приставом отдела судебных приставов по г.Мариинску, Мариинскому и Чебулинскому районам за неисполнение решения Мариинского городского суда Кемеровской области от 22 августа 2017 года, которым были удовлетворены требования местного жителя Валерия Юстуса о возложении обязанности на органы местного самоуправления отремонтировать часть городских дорог.

Как следует из материалов дела, решением Мариинского городского суда Кемеровской области, вступившим в законную силу 29 сентября 2017 года, Управление по имуществу и жизнеобеспечению Мариинского городского поселения по иску местного жителя было обязано в срок до 1 июня 2018 года привести в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения дороги в г.Мариинске по перечню, состоящему из 8 пунктов.

В связи с тем, что в определённый судом срок решение не было исполнено, отделом судебных приставов было возбуждено исполнительное производство, после чего Управление по имуществу и жизнеобеспечению Мариинского городского поселения дважды (в октябре 2018 года и в июле 2019 года) привлекалось к административной ответственности в виде штрафа за неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера. В результате судебным приставом-исполнителем был установлен новый срок исполнения требований исполнительного документа – 31 октября 2019 года.

Не было исполнено решение суда в полном объёме и во вновь установленный срок (не устранены выбоины от переулка Базового до детского сада «Забава», находящегося на ул.Пальчикова, что подтверждалось актами осмотра), в связи с чем постановлением старшего судебного пристава от 3 декабря 2019 года Управление по имуществу и жизнеобеспечению Мариинского городского поселения вновь было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Не согласившись с постановлением старшего судебного пристава, Управление по имуществу и жизнеобеспечению Мариинского городского поселения обжаловало его в Мариинский городской суд Кемеровской области, который 21 января 2020 года, рассмотрев жалобу, признал постановление старшего судебного пристава законным и обоснованным.

Не согласившись и с этим решением, Управление по имуществу и жизнеобеспечению Мариинского городского поселения обжаловало его в Кемеровский областной суд.

13 мая 2020 года судьёй Кемеровского областного суда по результатам рассмотрения жалобы все вышеуказанные акты об административных правонарушениях оставлены без изменения, а жалобы Управления по имуществу и жизнеобеспечению Мариинского городского поселения – без удовлетворения.