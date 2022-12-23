Неисполнение возложенных судом обязанностей повлекло для 24-летнего жителя Кузбасса отмену условного осуждения

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, за кражу денежных средств с найденной банковской карты и угон автомобиля 24-летнему жителю Мариинска в 2021 году назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. После этого он неоднократно нарушал возложенные на него судом обязанности. В результате условное осуждение отменено, осуждённый взят под стражу в зале суда.

Из материалов уголовного судопроизводства следует, что 24-летний мариинец ранее нашёл в маршрутном такси банковскую карту, присвоил её и весь вечер приобретал в магазинах пиво, чипсы, сухари и сигареты, расплачиваясь найденной картой. В тот же день при очередном походе в магазин он был задержан сотрудниками полиции. Через несколько месяцев, уже будучи «под следствием» за прошлое преступление, он совершил угон автомобиля без цели хищения. Находясь в гостях у знакомых, воспользовался тем, что хозяин стоящего возле дома автомобиля заснул, ночью взял со стола ключи от «Lada Priora», решив доехать до магазина. Однако по пути не справился с управлением и совершил наезд на забор одного из частных домов. После этого вернулся на автомобиле назад к месту совершения угона, оставил ключи в машине, и ушёл домой.

Тогда при постановлении приговора за совершённые преступления суд пришёл к выводу, что исправление и перевоспитание осуждённого возможно без отбывания им наказания в исправительной колонии, назначив ему 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Но осуждённый в период испытательного срока уже через месяц после вступления приговора в законную силу не явился на регистрацию в орган, контролирующий исполнение наказания, а также не приступил к возмещению ущерба, причинённого преступлением. За эти нарушения судом испытательный срок был продлён на 1 месяц.

Несмотря на продление испытательного срока, осуждённый вновь в течение следующего года дважды не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, продолжает уклоняться от погашения ущерба, причинённого преступлением. Более того, привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

В связи с этим контролирующий орган обратился с представлением об отмене мариинцу условного осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором суда.

Осуждённый с представлением не согласился, пояснив, что один раз на регистрацию не явился в связи с неофициальной работой вахтовым методом. А второй раз не явился, так как разбил себе голову после злоупотребления спиртным на похоронах. Поэтому считает, что на регистрацию он не являлся по уважительным причинам. Уверял суд, что ущерб он погашает по мере возможности.

Однако Мариинский городской суд Кемеровской области пришёл к выводу, что цели наказания в отношении 24-летнего мариинца не достигаются условным осуждением. Причинённый преступлением ущерб за время условного осуждения он погасил лишь в размере 350 рублей, а явку на регистрацию в контролирующий орган периодически продолжает игнорировать, несмотря на продление ему испытательного срока за аналогичные нарушения.

В результате суд отменил осуждённому условное осуждение, и постановил исполнить наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, направив его в исправительную колонию общего режима. Осуждённый взят под стражу в зале суда.

Осуждённый и адвокат не согласились с таким решением суда, обжаловав его в вышестоящую судебную инстанцию.

В скором времени жалоба будет направлена для рассмотрения в судебную коллегию по уголовным делам Кемеровского областного суда.

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