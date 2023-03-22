Мониторинговой группой Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбасса в ходе анализа содержащиеся информации в системе ФГИС «Меркурий» выявлено оформления Акта инвентаризации уполномоченным лицом предприятия ООО «Фруктовый Рай» с увеличением входящей молочной продукции «Творог весовой 5%» с 1кг продукции до 275 кг.

После чего с указанного предприятия было оформлено 59 ветеринарных сопроводительных документов (далее ВСД) на данную продукцию в количестве 272 кг в социально – значимые учреждения Кемеровской области – Кузбасса.

Причиной данной ситуации послужила некорректная работа в системе ФГИС «Меркурий» сотрудника МБДОУ Детский сад № 4 «Ручеек» г. Мариинска, который, не убедившись в правильности поставки продукции от ООО «Фруктовый Рай» осуществил гашение входящего ветеринарного сопроводительного документа на продукцию «Творог весовой 5%» в количестве 290 кг, тогда как заказано учреждением было 15 кг. Далее 275 кг были возвращены поставщику без оформления ВСД в системе ФГИС «Меркурий».

Уполномоченное лицо предприятия ООО «Фруктовый Рай» оформило транзакцию «инвентаризация» с указанием входящего ВСД не от МБДОУ Детский сад № 4 «Ручеек» а от учреждения ГАУ КО «Кемеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» «Творог весовой 5%» в количестве 1 кг с увеличением входящей продукции на 274 кг. Указав в Акте инвентаризации причиной – «Сопоставление фактически имеющейся продукции с учетными данными (выявление отклонений)» данная формулировка другими словами, и является той самой «инвентаризацией», именно с этой целью она и проводиться. Причиной же оформления в этом случае Акта инвентаризации нужно было указать – «Подконтрольный товар возвращен получателем без оформления возвратного ВСД».

Результатом не внимательности и «изобретательности» действий уполномоченных лиц стало нарушение главного принципа работы в системе ФГИС «Меркурий» принципа прослеживаемости, посредством которого обеспечивается достоверность информации о происхождении и качестве подконтрольной продукции (результатах ветеринарной – санитарной экспертизы) что закреплено Законом РФ от 14.05.1993 N 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ветеринарными правилами организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утв. приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589.

Учетная запись уполномоченного лица предприятия ООО «Фруктовый Рай» ввиду совершения повторяющихся критических ошибок в работе с системой ФГИС «Меркурий» (п.20 приказа Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589) заблокирована на 180 дней. Предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства Российской Федерации.

Завершить данную статью хочется цитатой из обращения Н.А.Власова на портале Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 13.06.2019 «Вообще, для многих будет полезно время от времени возвращаться к тезису о том, что Меркурий – это средство регистрации РЕАЛЬНЫХ процессов.

В Меркурии вам надо описывать ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ. и ни в коем случае не описывать того, что вы не делаете.

Будете ВЫДУМЫВАТЬ несовершенные действия – обязательно запутаетесь и породите больше проблем, чем решите».