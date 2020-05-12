Нематода — кто это и как с ней бороться

Нематоды — это паразиты из отряда круглых червей. В процессе своей активной жизнедеятельности она проникает в корни или вегетативную массу растения, нарушая его целостность, вызывает гнили, заражение корней и вегетативной массы вирусами, грибной инфекцией, бактериями.

Занести нематоду проще простого, достаточно, купить саженец с комом земли, и нематода уже на вашем участке. Чаще всего нематоды поражают картофель. Самая опасная и вредоносная — это золотистая цистообразующая картофельная нематода, которая относится к карантинным вредителям. Нематоды сильнейшим образом угнетают развитие картофельных растений, урожай падает в разы, нематоды просто не дают поглощать питание корнями растений, а если почвы бедны питательными элементами, то в лунках можно обнаружить не более пары мелких клубней.

Бороться с нематодами довольно сложно, поэтому главное во время обнаружить вредителя, при появлении заболевшего растения его необходимо выкопать вместе с картофелем с почвой рядом, упаковать в пакет и предоставить в лабораторию для анализа. На приусадебных участках лучше применять органические удобрения, чтобы почва была насыщена питательными элементами, а растение собственной силой противостояло заболеванию. Так же важнейший способ борьбы с золотистой нематодой, или глободерозом - выращивание картофеля нематодоустойчивых сортов. Этот картофель более устойчив к поражению инфекцией и дает значительную прибавку урожая. На участках, слабо зараженных нематодой, выращивание нематодоустойчивых сортов картофеля позволяет очистить почву от вредителя на 90-95 процентов. Растения устойчивых сортов картофеля способны к самозащите, так как отмершие клетки в местах внедрения паразита становятся барьером для дальнейшего распространения возбудителя. Личинки нематоды лишаются возможности питаться и погибают. Приобретать семенной материал картофеля продуктивных сортов следует в элитно-семеноводческих хозяйствах, агрофирмах или хорошо зарекомендовавших себя семенных магазинах, в которых расскажутполную информацию о сорте, а также предоставят сертификат качества или другие сортовые документы.

Данные действия не только повысят урожайность, но и помогут оздоровить почву. Но только при условии, что степень заражения невысокая. Если же степень заражения высокая, то в такую почву нужно сажать растения, не относящиеся к семейству пасленовых, например, морковь или свеклу, но только для собственного использования, на реализацию такие овощи не подойдут (так как растения являются переносчиками заболеваний или их возбудителей).

К сожалению, полностью уничтожить золотистую цистообразующую картофельную нематоду можно только внесением в почву сильных ядохимикатов.

Для садоводов и огородников можно посоветовать менее эффективные, но более безопасные способы:

- народное средство борьбы с нематодой в закрытом грунте – пролив почвы накануне посадки кипятком. Высокие температуры губительны для крошечных нематод и после такой процедуры их численность заметно снижается;

- ранняя весенняя высадка картофеля, чтобы растение успело образовать мощную корневую систему, так как оптимальная температура почвы, при которой начинают развитие нематоды от 17 до 24°С;

- поможет и высадка в междурядьях фитонцидных растений, которые отпугивают вредителей, например, бархатцы или календула;

- после сбора урожая уборка всех растительных остатков с участка, удаление (сжигание) всего оставшегося зараженного растительного материала вместе с окружающим грунтом;

- для повышения плодородия и частичного уничтожения нематоды освободившийся после уборки участок в августе – начале сентября хорошо засеять озимыми зерновыми культурами.

Нематода — опасный вредитель, нужно быть внимательным при покупке семенного материала, растений в закрытом грунте, да и просто рассады с частями грунта.

С вопросами обращаться к специалистам Управления Россельхознадзора можно по телефонам:

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