Немеркнущая память поколений: ветераны-энергетики принимают поздравления от коллег

Ежегодно энергетики Кузбасского филиала Россети Сибирь проводят для ветеранов-энергетиков самые «светлые» акции, посвященные празднованию Великой Победы: высаживают памятные аллеи, организуют совместные со старшим поколением флешмобы по чтению любимых военных произведений, участвуют в творческих конкурсах, а накануне 9 мая, по многолетней доброй традиции, навещают участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которые многие годы трудились в электросетевом комплексе Кузбасса.

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне участники войны получили финансовую помощь в размере 50 тысяч рублей, а труженики тыла – 30 тысяч рублей и памятные подарки от электросетевой компании. Начинающие энергетики из Совета молодых специалистов уже обзвонили всех ветеранов-энергетиков, предложили им свою безвозмездную помощь в приобретении лекарств и продуктов, просто поговорили по душам с теми, кому бесценно такое трогательное общение с представителями молодого поколения.

Кузбасские энергетики провели два больших конкурса – литературный «Мой дед – моя Победа» и вокальный – «Голоса Победы», а также создали переносной стенд с фотографиями об энергетике военных лет «Огонь войны и нити света».

Энергетики не оставляют без внимания и тех, кто в силу возраста ограничен в движении. К ним представители Совета ветеранов вместе с молодежью специально приезжают домой, чтобы лично поздравить своих коллег с праздником, вручить им цветы и подарки. В этом году подобные встречи пройдут с обязательным применением карантинных мер.

«Мы помогаем ветеранам не только 9 мая. Конечно, коронавирус вносит свои коррективы. Но скоро День Победы, и мы обязаны уделить внимание и поздравить каждого фронтовика, труженика тыла, естественно, соблюдая требования к безопасности, - отмечает начальник управления персоналом Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» Оксана Сахно. - Такое общение не только позволяет труженикам энергетической отрасли вновь собраться вместе, но и дает возможность молодому поколению энергетиков узнать об истории развития электросетевого комплекса, открыть для себя новые вехи истории, перенять ценный опыт, выразить слова искренней благодарности старшим коллегам за их труд, выдержку и характер. Эту связь поколения мы обязаны сохранить даже в непростой период самоизоляции».