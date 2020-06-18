Неосторожность при курении стала причиной ночного пожара в Новокузнецке

Ночью с 16 на 17 июня в Новокузнецке произошел пожар в многоквартирном четырёхэтажном доме.
В ходе разведки сотрудники МЧС России из задымленного подъезда эвакуировали четырёх жителей. В результате пожара в комнате сгорел матрас и постельные принадлежности.
По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.
18/06/2020
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