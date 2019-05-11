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Непотушенный костер стал причиной крупного лесного пожара в Кузбассе

9 мая, брошенный на берегу реки Мундыбаш, недалеко от поселка Темиртау, костер, стал причиной крупного лесного пожара (выгорело более 100 гектаров леса). Задымление було обнаружено около 19 часов вечера.

От огня пострадали деревья и кустарники на прибрежной полосе, протяженностью свыше двух километров. Пожарным удалось не пустить огонь вглубь леса.

 

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
11/05/2019
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