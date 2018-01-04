Непраздничная пожарная обстановка

За четыре праздничных дня с начала 2018 года на территории Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого муниципального района зарегистрировано 10 пожаров, что на 7 пожаров больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основное количество возгораний произошло в жилом секторе. Причиной их в большинстве случаев является нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем. Связано это, прежде всего, с резким похолоданием, пришедшим в наш регион в преддверии новогодних каникул, заставляющее жителей усиленно эксплуатировать электрические нагревательные приборы и печи, нередко технически не готовые к этому.

В связи с этим, специалисты МЧС России по Кемеровской области напоминают жителям города и района о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности при использовании всех видов оборудования, неправильная эксплуатация которого может привести к пожару в жилье.

Будьте внимательны при использовании открытого огня! Не используйте неисправные электроприборы и оборудование! Не омрачайте праздник себе и окружающим!

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