Непраздничная статистика

За две недели 2018 года в Новокузнецке и Новокузнецком районе зарегистрировано двадцать пожаров, на четыре пожара больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Семнадцать из них произошло в жилом секторе. Основная причина пожаров остается прежней - неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации отопительных приборов и электрооборудования.

За сухими цифрами статистики скрывается настоящая трагедия людей, оставшихся в холодное время года без крыши над головой. Причем каждый из тех, кого коснулась огненная беда, был уверен, что уж точно с ним этого произойти не может. Но беда не приходит просто так. Она появляется там, где оставляют для нее лазейку. Там, где пренебрегают элементарными правилами пожарной безопасности.

Пожарная охрана призывает жителей Новокузнецка и Новокузнецкого района быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электрических и отопительных приборов. Берегите свое жилье и жизни от огня!

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