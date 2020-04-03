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Нерабочий режим продлен до 30 апреля

Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам объявил о принятии решения продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.

На протяжении апреля, как и прежде, продолжат функционировать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медучреждения и аптеки, магазины для реализации товаров первой необходимости и все службы жизнеобеспечения. При этом регионы будут сами решать, какие учреждения и организации будут работать, а какие закроются.

С учетом развития ситуации с распространением коронавируса могут быть приняты и дополнительные решения.

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kuzbassnews.ru
03/04/2020
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