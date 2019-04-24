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Несоблюдение правил хранения

 

В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации в феврале текущего года специалистами отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проведена внеплановая проверка в отношении ИП Комаровой Е.Ю. (г. Белово) с целью контроля и надзора за соблюдением требований законодательства РФ в области ветеринарии.

Данное предприятие осуществляет деятельность по оказанию услуг в сфере общественного питания.

При проверке выявлены нарушения ст. 15 Закона РФ «О ветеринарии» № 4979-1 от 14.05.1993, приказа № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утвержденного МСХ РФ 27.12.2016.

В холодильной камере установлен факт хранения окорочков цыпленка бройлера, замороженных в количестве 3,3 кг. Мясная продукция поступила для переработки без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продукции в ветеринарно-санитарном отношении и без маркировки характеризующей происхождение данного вида сырья и сроки годности. Продукция изъята из оборота и подвергнута уничтожению.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения продуктов животноводства нарушитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ.

 

Здоровье
Белово
kuzbassnews.ru
24/04/2019
Здоровье
Белово
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Новости Кузбасса

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