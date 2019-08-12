Несоблюдение правил хранения

В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации в июле текущего года специалистами отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проведена внеплановая проверка в отношении ИП Рыкова Г.А. (г. Белово) с целью контроля и надзора за соблюдением требований законодательства РФ в области ветеринарии и технического регулирования.

Данное предприятие осуществляет деятельность по оказанию услуг в сфере общественного питания.

При осмотре холодильной и морозильной камер установлен факт хранения продукции, поступившей без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продукции в ветеринарно-санитарном отношении и без маркировки характеризующей происхождение данного вида сырья и сроки годности, а именно: котлета натуральная с косточкой и купаты для пикника изготовителя ООО «Кудряшовский мясокомбинат» общим весом количестве 14 кг.

Кроме того, в морозильном ларе для хранения сырья обнаружены полуфабрикаты из мяса птицы и свинины с истекшим сроком годности, в количестве 5 кг.

Продукция изъята из оборота и подвергнута уничтожению.

За нарушение требований ветеринарного законодательства РФ нарушитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ на 3000 рублей, а за нарушение требований Технического регламента по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ в виду того, что индивидуальный предприниматель является субъектом малого и среднего предпринимательства, административный штраф заменен на предупреждение.