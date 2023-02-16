Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу в первом квартале 2023 года в результате работы подсистемы искусственного интеллекта во ФГИС «ВетИС» получены данные о фактах несвоевременного «гашения» электронных ветеринарных сопроводительных документов.

Так, с предприятия ООО «Усть-Сертинское» (Чебулинский район) на предприятие ООО «Мариинский элеватор» (Мариинский район) поступили корма и кормовые добавки для сельскохозяйственных животных, сопровождаемые электронными ветеринарными сопроводительными документами за 24.12.2022 и 26.12.2022.

Срок «гашения» эВСД в ФГИС «Меркурий» составляет 24 часа после окончания доставки и приемки товарной партии продукции. Данный порядок регламентирован Приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме…». Операция «Гашение ВСД» предназначена для подтверждения поступления продукции в место назначения (в адрес предприятия-получателя), осуществления приёмки товара и постановки партии на учёт.

Целью ФГИС «Меркурий» является прослеживаемость и прозрачность процессов производства и перемещения подконтрольной госветнадзору продукции растительного происхождения.

Сотрудник ГБУ «Мариинская СББЖ», осуществляющий работу во ФГИС «Меркурий» по договору на предприятии ООО «Мариинский элеватор», оформил «гашение» эВСД только 04.01.2023, т.е. через 7, 9 дней.

За выявленное нарушение требований ветеринарного законодательства Российской Федерации юридическому лицу ГБУ «Мариинская СББЖ», в соответствии со ст. 49 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ объявлено предостережение.