Новости Кузбасса

Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Нет, не доказано. Единогласно». В Мариинске коллегией присяжных заседателей вынесен оправдательный вердикт

16 января 2020 года Мариинский городской суд Кемеровской области на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей постановил оправдательный приговор в отношении Юрия Колосова и Натальи Кожуховой, обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое группой лиц, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего.

11 марта 2019 года в Мариинский городской суд Кемеровской области с ходатайством о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей поступило уголовное дело в отношении Колосова Ю.В. и Кожуховой Н.В., обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое группой лиц, повлёкшее по неосторожности смерть человека (в совершении преступления, предусмотренного частью четвёртой статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации).

2 апреля 2019 года при проведении предварительного слушания ходатайство было поддержано, в связи с чем суд назначил дело к рассмотрению с участием присяжных заседателей.

В ходе рассмотрения уголовного дела государственным обвинителем было поддержано обвинение, предъявленное органами предварительного расследования, в том, что 20 ноября 2017 года около 23 часов Кожухова Н.П. и Колосов Ю.В., находясь в доме потерпевшего, на почве личных неприязненных отношений избили его, нанеся совместно множественные (не менее 8) ударов руками и ногами, а также деревянной битой по голове потерпевшего. При этом Кожухова Н.П. нанесла не менее трёх ударов деревянной битой и один удар ногой, а Колосов Ю.В. – не менее 4 ударов ногами и руками. В результате потерпевшему была причинена закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся развитием отёка головного мозга, которая явилась непосредственной причиной смерти потерпевшего.

В судебном заседании подсудимые виновными себя не признали, утверждая, что от их действий не могла наступить смерть потерпевшего.

По результатам рассмотрения уголовного дела вердиктом коллегии присяжных заседателей от 16 января 2020 года было признано доказанным событие преступления, но не доказана причастность подсудимых к описанному выше деянию в отношении потерпевшего.

Тем самым коллегией присяжных заседателей в отношении Колосова Ю.В. и Кожуховой Н.П. был вынесен оправдательный вердикт.

В соответствии с частью первой статьи 348 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обязателен для председательствующего и влечёт за собой постановление им оправдательного приговора.

Приговором Мариинского городского суда Кемеровской области от 16 января 2020 года Юрий Колосов и Наталья Кожухова оправданы по предъявленному им обвинению на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 суток со дня провозглашения.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

Общество
Происшествия
kuzbassnews.ru
20/01/2020
Общество
Происшествия
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе иномарку по всей длине проткнул отбойник
Инцидент произошел 17 января в Ижморском районе на трассе «Томск- Мариинск» в районе села Колыон...
В Кемерове затопило крупный торговый центр
В кемеровском ТРЦ «Лапландия» случился потоп, соответствующие видео было опубликовано в социальных...
Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Крещением и окунулся в прорубь
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил всех жителей региона с великим праздником Крещения...
Первые 1500 кузбассовцев получили пособия по новым правилам
С 1 января 2020 года кузбассовцы по новому стали получать пособия по временной нетрудоспособности,...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus