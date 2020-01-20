Новости Кузбасса

16 января 2020 года Мариинский городской суд Кемеровской области на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей постановил оправдательный приговор в отношении Юрия Колосова и Натальи Кожуховой, обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое группой лиц, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего.

11 марта 2019 года в Мариинский городской суд Кемеровской области с ходатайством о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей поступило уголовное дело в отношении Колосова Ю.В. и Кожуховой Н.В., обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое группой лиц, повлёкшее по неосторожности смерть человека (в совершении преступления, предусмотренного частью четвёртой статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации).

2 апреля 2019 года при проведении предварительного слушания ходатайство было поддержано, в связи с чем суд назначил дело к рассмотрению с участием присяжных заседателей.

В ходе рассмотрения уголовного дела государственным обвинителем было поддержано обвинение, предъявленное органами предварительного расследования, в том, что 20 ноября 2017 года около 23 часов Кожухова Н.П. и Колосов Ю.В., находясь в доме потерпевшего, на почве личных неприязненных отношений избили его, нанеся совместно множественные (не менее 8) ударов руками и ногами, а также деревянной битой по голове потерпевшего. При этом Кожухова Н.П. нанесла не менее трёх ударов деревянной битой и один удар ногой, а Колосов Ю.В. – не менее 4 ударов ногами и руками. В результате потерпевшему была причинена закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся развитием отёка головного мозга, которая явилась непосредственной причиной смерти потерпевшего.

В судебном заседании подсудимые виновными себя не признали, утверждая, что от их действий не могла наступить смерть потерпевшего.

По результатам рассмотрения уголовного дела вердиктом коллегии присяжных заседателей от 16 января 2020 года было признано доказанным событие преступления, но не доказана причастность подсудимых к описанному выше деянию в отношении потерпевшего.

Тем самым коллегией присяжных заседателей в отношении Колосова Ю.В. и Кожуховой Н.П. был вынесен оправдательный вердикт.

В соответствии с частью первой статьи 348 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обязателен для председательствующего и влечёт за собой постановление им оправдательного приговора.

Приговором Мариинского городского суда Кемеровской области от 16 января 2020 года Юрий Колосов и Наталья Кожухова оправданы по предъявленному им обвинению на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 суток со дня провозглашения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев