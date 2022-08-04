Незаконное обращение препарата FLUVAROL

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу (далее – Управление) информирует о том, что от Национальной Ассоциации пчеловодов и переработчиков продуктов пчеловодства поступила информация о нахождении в обращении на территории Российской Федерации препарата для лечения и профилактики варроатоза пчел китайского производства (FLUVAROL), содержащего в своем составе флувалинат.

Данный препарат не зарегистрирован в качестве лекарственного средства для ветеринарного применения в России и странах Таможенного союза, следовательно, его обращение является незаконным.

В случае выявления лекарственного препарата FLUVAROL и других незарегистрированных препаратов для лечения заболеваний пчел китайского производства просим проинформировать Управление.