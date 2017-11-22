Незаконные действия Городского теплового предприятия могли привести к неготовности нескольких домов Киселевска к отопительному сезону

21 ноября Кемеровское УФАС России признало ООО «Городское тепловое предприятие» злоупотребившим доминирующим положением. Комиссия признала факт нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

В октябре 2016 года в управление обратилась управляющая компания ООО «Аргиллит», которая пожаловалась на отказ этого теплоснабжающего предприятия подписать акты гидравлических испытаний системы отопления и ее промывки до сентября того года. Речь идет о домах в Киселевске по адресам ул. 50 лет Октября 41/2, ул. Тульская, 23, ул. Черных 11 а и 13 а. Из-за этого Управление жилищного хозяйства могло отказаться признать многоквартирные дома готовыми к отопительному сезону 2016-2017гг.

Управление посчитало, что ООО «ГТП» ущемило законные интересы ООО «Аргиллит», как более слабой стороны в данных правоотношениях.

Для справки: согласно части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.