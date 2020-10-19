Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Незнание плюс доверчивость: то, что лишает денег наших пенсионеров

В территориальные органы ПФР по Кемеровской области вновь стали поступать заявления от жителей области, составленные коммерческими фирмами. Коммерсанты берут немалые деньги за оформление многостраничных документов с требованием перерасчета пенсии, которые оказываются бесполезными при обращении граждан в Пенсионный фонд. ПФР абсолютно бесплатно проводит перерасчет пенсии в обязательном порядке при обращении человека с таким заявлением. Оно пишется в свободной форме, для этого не требуется помощь посторонних.

Те, кто проверил услуги подобных фирм на себе, рассказывают, что начинается все с телефонного звонка. Вежливый незнакомец предлагает пенсионерам бесплатную юридическую помощь, уверяя, что при назначении им пенсии были допущены ошибки, не в полной мере учтены периоды работы, ухода за ребенком, службы в армии и т.д. Затем с человеком, согласившимся на консультацию, заключают договор на составление заявления, за которое приходится выложить от 18 до 30 тысяч рублей!

Затем данные заявления граждане направляют в Пенсионный фонд и другие государственные структуры, где узнают, что могли бы получить аналогичную услугу бесплатно.

Фирмы, наживающиеся на незнании и доверчивости пенсионеров, могут привлекать своих жертв не только по телефону. Они создают сайты, похожие на официальный сайт Пенсионного фонда России или выдают себя за другие вызывающие доверие организации. Пока гражданин начинает понимать, с кем имеет дело, он отдает коммерсантам большую сумму денег.

Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу напоминает, что все услуги, предоставляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, являются бесплатными. В том числе, перерасчет пенсии, выдача уведомления о СНИЛС, распоряжение средствами материнского капитала, справка о состоянии индивидуального лицевого счета и все остальные.

Если вам предлагают услуги, связанные с Пенсионным фондом, обратитесь сначала в ПФР, где квалифицированные специалисты предоставят вам исчерпывающие разъяснения по всем вопросам. Сделать это можно через официальный сайт Пенсионного фонда http://www.pfrf.ru, страницы Отделения в социальных сетях, позвонив на горячие телефонные линии, записавшись на прием в ближайшую клиентскую службу ПФР. Телефоны для консультации и записи на прием можно найти на сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона».

Общество
kuzbassnews.ru
19/10/2020
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

«Миссис Земной шар-2020» Ксения Кривко госпитализирована с коронавирусом
Кемеровчанка Ксения Кривко, мать четверых детей, которая стала победительницей международного...
В Кемерове погасят Вечный огонь
В Кемерове погаснет Вечный огонь, который находится на улице Весенней. Правда, произойдет это...
Подполковник СК в суде рассказал о замах Тулеева и отказался признавать дружбу с Щукиным
Аман Тулеев уже давно отошёл от дел, а разбирательство по делу о махинациях его замов идёт до сих...
В Кузбассе облсуд отменил штраф помогавшему активистам в Черемзе журналисту
Областной суд Кузбасса отменил решение о назначении штрафа судом первой инстанции журналисту...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus