Незнание плюс доверчивость: то, что лишает денег наших пенсионеров

В территориальные органы ПФР по Кемеровской области вновь стали поступать заявления от жителей области, составленные коммерческими фирмами. Коммерсанты берут немалые деньги за оформление многостраничных документов с требованием перерасчета пенсии, которые оказываются бесполезными при обращении граждан в Пенсионный фонд. ПФР абсолютно бесплатно проводит перерасчет пенсии в обязательном порядке при обращении человека с таким заявлением. Оно пишется в свободной форме, для этого не требуется помощь посторонних.

Те, кто проверил услуги подобных фирм на себе, рассказывают, что начинается все с телефонного звонка. Вежливый незнакомец предлагает пенсионерам бесплатную юридическую помощь, уверяя, что при назначении им пенсии были допущены ошибки, не в полной мере учтены периоды работы, ухода за ребенком, службы в армии и т.д. Затем с человеком, согласившимся на консультацию, заключают договор на составление заявления, за которое приходится выложить от 18 до 30 тысяч рублей!

Затем данные заявления граждане направляют в Пенсионный фонд и другие государственные структуры, где узнают, что могли бы получить аналогичную услугу бесплатно.

Фирмы, наживающиеся на незнании и доверчивости пенсионеров, могут привлекать своих жертв не только по телефону. Они создают сайты, похожие на официальный сайт Пенсионного фонда России или выдают себя за другие вызывающие доверие организации. Пока гражданин начинает понимать, с кем имеет дело, он отдает коммерсантам большую сумму денег.

Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу напоминает, что все услуги, предоставляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, являются бесплатными. В том числе, перерасчет пенсии, выдача уведомления о СНИЛС, распоряжение средствами материнского капитала, справка о состоянии индивидуального лицевого счета и все остальные.