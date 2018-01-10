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Нидерланды отказались экстрадировать новокузнечанку, обвиняемую в хищении 1,3 млрд рублей

Официальный ответ от Министерства безопасности и юстиции Нидерландов, касательно экстрадиции новокузнечанки, обвиняемой в хищении у банка 1,3 млрд рублей в составе организованной группы, поступил в прокуратуру РФ.

В ответе отказывается в экстрадиции жительницы Новокузнецка по гуманитарным основаниям.

Женщина по-прежнему остается в международном розыске, если покинет Нидерланды, то может быть задержана.

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kuzbassnews.ru
10/01/2018
Общество
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