Николай Иванов: «Мое главное увлечение в жизни - энергетика»

Начальник службы высоковольтных линий производственного отделения СВЭС филиала «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» Николай Иванов удостоен ордена «За обустройство земли Кузнецкой». Его трудовой стаж составляет 47 лет, из них 32 года Николай Иванович отдал энергетике.

Рабочий день в кузбасском филиале «МРСК Сибири» начинается ровно в восемь утра. Но Николай Иванович в это время уже весь в работе. Он сам установил себе такой график, с шести утра до позднего вечера, и не собирается его нарушать.

«Энергетика любит дисциплинированных, ответственных специалистов, которые готовы к любым внеплановым ситуациям, - рассказывает начальник службы высоковольтных линий производственного отделения СВЭС. – Чтобы своевременно восстановить электроснабжение потребителей, энергетики могут работать всю ночь, не задавая лишних вопросов, не жалуясь на усталость или непогоду. Здесь работают сильные люди, которые готовы в любое время дня и ночи прийти на помощь».

При знакомстве с человеком мы часто спрашиваем его о любимых хобби и увлечениях. Охота и рыбалка – традиционные ответы представителей сильного пола. А вот Николай Иванович говорит, что хобби гармонично совмещает с работой:

«По натуре я трудоголик. Мое главное увлечение в жизни – это энергетика. И впечатлений, и эмоций, и вдохновения здесь хватает с лихвой. А еще я очень люблю природу. И если нет времени часто выезжать за город, я компенсирую это своими трудовыми буднями, которые далеки от «кабинетной жизни». Однажды, чтобы восстановить линию после урагана, мы с бригадой выехали в поле. Дело было в начале зимы. Работали ночью. Долго искали повреждения, светили вдоль линии электропередачи фарами от УАЗика. Повреждения нашли, все неполадки устранили, а после кропотливой работы поняли, что в чистом поле мы не одни. На яркий свет к машине прилетела огромная белая сова. Большие и сильные крылья, клюв, похожий кошачий коготь и полные удивления глаза – мы стояли не шелохнувшись. Мужики осторожно взяли в руки телефоны, чтобы запечатлеть «глазастое чудо». Такую красоту я даже в зоопарке не видел. Сова дала себя сфотографировать, подняла свои могучие крылья и растворилась в ночном снеге. Мы еще долго вспоминали потом пернатую гостью, а когда вернулись с работы, делились впечатлениями с семьей».

С самого детства Николая Ивановича привлекали поистине мужские профессии. Где еще можно показать свою волю, силу характера, выносливость, как не в энергетике! Свой трудовой путь Николай Иванов начал мастером службы линий электропередачи. Проработал в энергетической отрасли несколько лет, а потом неожиданно для себя и близких в корне сменил профессию и спустился в шахту.

«Под землей я проработал пятнадцать лет, - вспоминает Николай Иванович. - Но все-таки любовь к высоковольтным линиям, стальным опорам оказалась сильнее. Я вернулся «на высоту» и ничуть об этом не жалею. Чувствую себя в энергетике, как та огромная птица в небе. Здесь я на своем месте! Семья давно привыкла к моему ненормированному рабочему графику, а я благодарен своим домочадцем, что они с пониманием относятся к профессии, о которой я мечтал с детства».