Николай Рулев: «Нырнул в энергетику, как в прорубь, и закалился»

Тридцать семь лет – не трудовой стаж, а целая жизнь, отданная любимой профессии. Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей Кузбасского филиала Россети Сибирь Николай Иванович Рулев в шутку говорит, что за эти годы его сердце «трансформировалось» в портативную мини подстанцию и теперь бьется в унисон с энергетикой.

По словам Николая Ивановича, с Топкинским районом электрических сетей он не разлей вода: здесь энергетик набирается опыта, каждый год осваивает новое оборудование, тренирует свои профессиональные навыки и даже иммунитет.

"В энергетику я пришел, как сейчас помню, 1 сентября 1975 года и, как школьник влюбился,… только не в первую учительницу, – в киловольты и мощности, – с упоением рассказывает Николай Иванович. – Еще в армии получил четвертую группу допуска, когда служил в ракетных войсках, поэтому к профессии адаптировался легко. Были, конечно, и чрезвычайные ситуации, к которым привык не сразу. Запомнилась мне одна из самых суровых зим в моей трудовой биографии. Мы в РЭСе тогда подумали, что наш термометр «юморит». В конце рабочего дня температура упала до минус 49 градусов. А утром стало еще холоднее – минус 56. Провода просто не выдержали такого мороза. В самый холодный зимний день без света остались жители села Хорошеборка. К восстановительным работам наша бригада приступила в пять утра. Мороз был такой, что пальцы не сгибались. В рукавицах-то провод не соединишь. Поэтому мы работали «на живую». Вот тогда-то я нырнул в энергетику с головой, как в прорубь и закалился по полной».

Состояние опор, их фундаментов и проводов, регулярная расчистка просек – все это под пристальным контролем электромонтера. В зоне обслуживания бригады, где трудится Николай Иванович, – 13 деревень, а это больше 200 километров высоковольтных линий электропередачи, которые требуют качественного техобслуживания.

«По проводам, как по артериям, течет свет в дома десяткам тысяч жителей, – говорит энергетик. – Для нас отключение «стодесятки» подобно остановке сердца, которое мы должны запустить в считанные минуты. В таких ситуациях оперативно включается резервная линия, к которой мы на время подключаем потребителей, пока возвращаем к «жизни» основную». Бывает, всю ночь проведешь на морозе, пока не пустишь ток по нормальной схеме. Зато потом «рабочее напряжение» снимаю зимней рыбалкой. Сижу до «победной щуки» на морозе без палатки. Местные рыбаки уже не удивляются, знают, что я энергетик. Такая мощная профессия на века закаляет! Так что, еще повоюем, поборемся за свет, нам даже самый лютый мороз нипочем!».