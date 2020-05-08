НкАЗ чествует своих героев

Накануне юбилея Победы 46 ветеранов Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ получили праздничные подарочные наборы.

Алюминщикам - участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей и жителям блокадного Ленинграда вручили памятные подарки - пледы из высококачественной шерсти, черный и зеленый чай и именные поздравительные открытки. Также в преддверии праздника все они получили единовременные денежные выплаты.

Кроме того, в рамках акции «Победная сирень» 8 мая сотрудники НкАЗа высадят саженцы сирени во дворах домов, в которых проживают алюминщики – труженики тыла.

Наряду с этим, в городах присутствия РУСАЛа продолжается благотворительная акция «Время помогать». Волонтёры-алюминщики, в том числе члены Рабочих советов предприятий, доставляют бывшим работникам Компании – пожилым людям старше 70 лет, бесплатные 15-килограммовые наборы продуктов первой необходимости. Среди ветеранов Новокузнецкого алюминиевого завода к этой категории относятся 834 человека.

- Благодаря героизму старшего поколения, его упорству и любви к Родине удалось одолеть опасного врага и в кратчайшие сроки восстановить разрушенное во время войны народное хозяйство. И сегодня забота о ветеранах - это святая обязанность всего общества, - отметил управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ Вячеслав Марков.