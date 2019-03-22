НкАЗ демонстрирует очередное производственное достижение

На литейном комплексе «Brochot» Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ выпущена миллионная тонна алюминия. В составе товарной партии она отправилась российскому потребителю – компании «ХимЭкспорт» в Башкирию.
Автоматическая линия французской фирмы «Brochot» по разливке алюминия технических марок появилась в литейном отделении № 2 Новокузнецкого алюминиевого завода в результате модернизации литейных производств, которая проводилась компанией РУСАЛ в 2006 году сразу в четырех городах – Братске, Красноярске, Новокузнецке и Саяногорске.
На НкАЗе модернизация литейного отделения началась в конце 2005 года, а уже в мае 2006 начали работать два поворотных миксера емкостью 38 тонн каждый и автоматическая линия разливки металла, в состав которой вошли литейный конвейер с водяным охлаждением изложниц, участок вторичного охлаждения, робот-чушкоукладчик японской фирмы «Fanuc» и автомат по упаковке готовых пакетов упаковочной лентой.
- На литейном комплексе «Brochot» производится алюминий технических марок. Степень его автоматизации такова, что всю высокопроизводительную линию, с проектной мощностью 120 000 тонн в год, обслуживают всего три человека, - отметил директор по литейному производству НкАЗа Александр Колонаков.
Модернизация производства непрерывно продолжается. В марте 2018 года в рамках очередного технического перевооружения литейного отделения НкАЗа и расширения продуктовой линейки был запущен в эксплуатацию второй роботизированный комплекс компании «Fanuc» для укладки и упаковки 6-килограммовых слитков. В скором времени заводской парк роботов-чушкоукладчиков пополнит третий, для 15-килограммовых слитков.
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