НкАЗ отметил 75-летний юбилей

На Новокузнецком алюминиевом заводе прошли торжества, посвященные 75-летию предприятия: праздничный вечер ветеранов завода, презентация о результатах производственной деятельности и реализации экологических программ, юбилейная плавка.

Завершающим событием стал губернаторский прием во Дворце культуры «Алюминщик», в котором приняли участие первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов, глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов, начальник областного департамента промышленности Леонид Старосвет, сотрудники и ветераны НкАЗа, руководители предприятий и подразделений компании РУСАЛ.

Первый алюминий завод выдал в годы Великой Отечественной войны, 7 января 1943 года, выпустив 28 тысяч тонн металла. Из Кузнецкого алюминия был изготовлен каждый второй советский истребитель, бомбардировщик и штурмовик. В послевоенные годы завод стал «испытательным полигоном» новейших технологий производства алюминия: в корпусах электролиза был механизирован подъем анодов, появились машины по пробивке корки электролита, внедрена автоматизированная система управления технологическим процессом «Алюминий». Технологии, введённые на НкАЗе, применялись при возведении Волгоградского, Иркутского, Красноярского и Братского алюминиевых заводов, предприятий ГДР, Польши, Турции, Египта и других стран.

Сегодня на Новокузнецком алюминиевом заводе идет масштабная технологическая и экологическая модернизация. Созданы опытные участки электролизеров, работающие по технологиям предварительно обожженных анодов РА-167 и «ЭкоСодерберг», запущена в эксплуатацию система замкнутого водооборота, позволившая полностью ликвидировать промливневые стоки, построена первая установка «сухой» газоочистки.

- В 2018 году участок электролизеров РА-167 расширится еще на 7 агрегатов, а на 8-й серии корпусов электролиза начнется строительство второй газоочистной установки «сухого» типа. Объем инвестиций на эти цели вырастет вдвое по сравнению с 2017 годом и составит 730 млн. рублей, - подчеркнул управляющий директор РУСАЛ Новокузнецк Виктор Жирнаков.

Большое внимание уделяется и социальной сфере. Так, средняя заработная плата работников НкАЗа является одной из самых высоких в Кемеровской области. Благодаря обширной социальной программе завод постоянно занимает призовые места в отраслевом конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности»» в номинациях «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» и «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности». С 2008 года действует практика подписания Соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между компанией РУСАЛ и Администрацией Кемеровской области. За это время суммарный объем социальных инвестиций по этому направлению превысил 615 млн. рублей.

- Сегодня Новокузнецкий алюминиевый завод – динамично развивающееся предприятие, продукция которого используется в авиационной, автомобильной, строительной, электротехнической промышленности. В основе успехов – постоянная модернизация и улучшение технико-экономических показателей завода», - отметил в своем выступлении первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов.