НкАЗ посетила южнокорейская делегация

Новокузнецкий алюминиевый завод компании РУСАЛ посетила делегация южнокорейской компании Doosan Heavy Industries & Construction (DHIC), специализирующейся на производстве газоочистного оборудования и систем контроля качества воздуха.

В рамках своего визита в Новокузнецк делегация посетила крупные промышленные предприятия города, в том числе Новокузнецкий алюминиевый завод. Целью визита была проработка возможности поставки в регион корейского очистного оборудования и средств мониторинга. Корейские инженеры высоко оценили природоохранные объекты завода, технические решения, внедряемые при модернизации НкАЗа. В частности, российскую систему замкнутого водоооборота, позволившую Новокузнецкому алюминиевому заводу одним из первых в Кузбассе полностью ликвидировать промливневые стоки.

Большой интерес зарубежных гостей вызвали и газоочистные установки «сухого» типа (СГОУ), разработанные в рамках импортозамещения российскими учеными совместно с конструкторами Инженерно-технологического центра РУСАЛа и специалистами НкАЗа. Летом 2019 года на заводе будет запущена вторая газоочистка «сухого» типа, в 2020 – третья. Их объединение с «мокрыми» газоочистками в 2-х ступенчатую систему в сочетании с заменой старых электролизеров на РА-167 и «ЭкоСодерберг», тоже разработанных РУСАЛом, даст эффективность очистки по основным ингредиентам более 99%.

- Мы приехали на предприятие РУСАЛа, чтобы посмотреть, как оно работает, какие есть задачи по экологии. В ходе визита мы увидели, что на НкАЗе уже устанавливается очень эффективное оборудование, причем собственной разработки, - отметили вице-президент по экологическому инжинирингу в сфере энергоснабжения Се Чоль Сонг и генеральный директор по экологическому инжинирингу в сфере энергоснабжения Дэ Кю Со.