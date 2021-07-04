НкАЗ посетили торговые представители Российской Федерации в иностранных государствах

На Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ в рамках Торгпредской недели Минпромторга России побывали торговые представители Российской Федерации в иностранных государствах.

Цель визита – ознакомление с производственными процессами, техническими возможностями и сбытовой цепочкой НкАЗа, чтобы еще успешнее отстаивать интересы российских компаний и предприятий на зарубежных рынках.

Торгпреды России в Таджикистане, Финляндии, Нидерландах, Италии, ОАЭ, а также замруководителя Представительства Кузбасса при Правительстве РФ посетили участок электролизеров на предварительно обожженных анодах РА-167, литейное отделение, осмотрели новейшую газоочистную установку сухого типа, узнали о природоохранных и производственных программах Компании и предприятия.

- Экологическая политика Новокузнецкого алюминиевого завода заслуживает высокой оценки. Сейчас это вдвойне важно, потому что продукция, поставляемая на зарубежные рынки, оцениваются не только по техническим характеристикам, но и «экологическому следу». Торгпреды, четко зная специфику и возможности российских промышленных предприятий, могут успешнее продвигать их продукцию на внешних рынках. В 2020 году пандемия коронавируса вызвала замедление мировой торговли, в том числе металлургии, многие игроки вовсе выбыли с рынка. Сегодня налицо тренд на восстановление, и Кузбасс с такими мощными предприятиями, как РУСАЛ Новокузнецк, имеет все возможности заместить выбывших игроков, - сказал замруководителя представительства Правительства Кузбасса при Правительстве РФ Владимир Ваганов.

- НкАЗ специализируется на выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью, которая очень востребована за рубежом. Например, значительная доля продукции нашего завода отправляется на экспорт, в частности, в Болгарию, Грецию, Нидерланды, Польшу, Турцию, Францию, Южную Корею, Японию и США. Таким образом, экономическое процветание предприятия очень зависит от того, насколько продукция завода конкурентна на зарубежных рынках, и сохранение этих направлений сбыта жизненно важно для предприятия, в том числе с учетом всех озвученных планов по перестройке и экологической модернизации мощностей, - отметил управляющийдиректор Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ Вячеслав Марков.