Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

НкАЗ повышает качество упаковки готовой продукции

На Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ установлен робот-чушкоукладчик Robomatic FANUС, предназначенный для укладки в пакет алюминиевых слитков массой 15 кг.

Применение в литейном отделении очередного, третьего по счету робота позволит улучшить плотность и геометрию укладки еще одной номенклатурной единицы алюминиевых слитков, что приведет к общему повышению качества упаковки продукции завода. Параллельно с монтажом комплекса проводилось обучение литейщиков работе на новом оборудовании.

Роботизированный комплекс укладки слитков «Robomatic» стоимостью 14 млн рублей смонтирован в рамках технического перевооружения литейного отделения НкАЗа. Первый робот фирмы FANUC, пакетирующий слитки массой 22 кг, появился на НкАЗе в 2006 году. В 2018 заводской парк роботов-чушкоукладчиков расширился – предприятие закупило комплекс «Robomatic» для упаковки слитков массой 6 кг. Применяется робототехника и на комплексе, производящем цилиндрические слитки.

- С вводом в эксплуатацию очередного роботизированного комплекса процесс упаковки всей номенклатуры выпускаемой продукции будет полностью автоматизирован, а условия труда литейщиков вновь существенно улучшатся, - отметил управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ Вячеслав Марков.

Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
10/03/2021
Экономика
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Проект первого участка объездной дороги в Кемерове одобрен Госэкспертизой
Госэкспертиза одобрила проект первого участка объездной дороги в Кемерове. На очереди - еще два....
Сергей Цивилев призвал управляющие компании Кузбасса работать в усиленном режиме
Глава региона Сергей Цивилев напомнил, что в соответствие с его поручением управляющие компании...
В Кузбассе один человек погиб из-за обвала грунта на шахте
Грунт обвалился во время работ на территории шахты в Беловском районе Кемеровской области,...
Масленичные гуляния пройдут во всех районах Новокузнецка
Традиционные масленичные гуляния пройдут в Новокузнецке 13 и 14 марта, в череду выходных дней для...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus