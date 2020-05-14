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НкАЗ продолжает экологическую модернизацию

Природоохранная программа Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ  выполняется, несмотря на пандемию.

Программа  предусматривает перевод до конца 2024 года всех шести корпусов электролизного производства на новые, экологически эффективные технологии «ЭкоСодерберг» и «Предварительно обожженный анод», разработанные Инженерно-технологическим центром РУСАЛа, с подключением новых электролизёров к установкам «сухой» газоочистки (СГОУ) и системе автоматической подачи сырья (АПС). Ученые и конструкторы РУСАЛа скомбинировали «сухие» газоочистки с уже имеющимися на заводе газоочистными установками «мокрого» типа (МГОУ) для еще большей эффективности их работы, что в сумме дало степень очистки по основным ингредиентам свыше 99%.

Общая стоимость модернизации НкАЗа до 2024 года – более 5 млрд рублей. В настоящий момент на технологию «Предварительно обожженный анод» уже переведен 21 электролизёр, на технологию  «ЭкоСодерберг» - 63, до конца года будет модернизировано еще 26.

Первая «сухая» газоочистка, разработанная учеными СибВАМИ и конструкторами Инженерно-технологического центра РУСАЛа, действует на НкАЗе с 2013 года. Часть средств на ее строительство завод получил в рамках ст. 6. Киотского протокола к рамочной Конвенции об изменении климата ООН, сократив выбросы парниковых газов и реализовав высвободившиеся квоты на них. Полученные средства были реинвестированы в строительство опытной СГОУ. За годы работы она показала эффективность примененных конструкторских решений и стала прототипом для создания «сухих» газоочисток для остальных предприятий РУСАЛа.

В 2019 году на НкАЗе была построена очередная СГОУ. В 2020 году будет запущена еще одна «сухая» газоочистка и начнется проектирование новых, для 6-й серии корпусов электролиза.

- Согласно нашему Плану природоохранных мероприятий, к моменту завершения модернизации на новые технологии будет переведен 531 электролизёр и построены 6 «сухих» газоочисток. Объем валовых выбросов предприятия сократится на 28%, а гидрофторида – в 10 раз, - отметил управляющий директор НкАЗа Вячеслав Марков.

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kuzbassnews.ru
14/05/2020
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Новости Кузбасса

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