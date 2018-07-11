НкАЗ продолжает модернизацию производства с максимальным экологическим эффектом

На Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ продолжается модернизации электролизного производства. В корпусах 8-й серии идет расширение опытного участка электролизеров С-8БМЭ, работающих по технологии «Экологический Содерберг», и электролизеров РА-167 на предварительно обожженных анодах.

Ключевое преимущество новых агрегатов заключается в существенном повышении КПД укрытия электролизера, применении более совершенного «сухого» способа очистки газов (эффективность до 99%), а также во внедрении систем автоматизации процесса питания электролизера сырьем. Комплексная работа всех составляющих дает максимальный экологический эффект. Кроме того, новые электролизеры отличаются повышенной суточной выработкой металла при одновременной экономии электроэнергии, практически исключают потери фторсодержащего сырья и максимально герметизированы. За счет автоматизации большинства процессов снижаются трудозатраты обслуживающего персонала.

Также продолжается строительство участка выведения сульфата натрия из растворов газоочистных установок «мокрого» типа, что позволяет повысить эффективность их работы.

- Согласно Плану природоохранных мероприятий завода, в 2018 году участок электролизеров РА-167 расширится еще на 2 агрегата, «ЭкоСодерберг» - на 14 штук, а на 8-й серии корпусов электролиза начнется строительство газоочистной установки «сухого» типа, - подчеркнул управляющий директор РУСАЛ Новокузнецк Виктор Жирнаков.