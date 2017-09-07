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НкАЗ продолжает модернизироваться

На Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ запущен в промышленную эксплуатацию новый участок монтажа анодов.

В целях снижения выбросов НкАЗа специалисты завода и Инженерно-технологического центра РУСАЛа совместно с учеными Сибирского отделения Всероссийского алюминиево-магниевого института разработали новую конструкцию электролизера РА-167 на предварительно обожженных анодах. Ее особенность в том, что используемые в конструкции аноды не спекаются («обжигаются») непосредственно в электролизере, выделяя вредные вещества, а поступают на завод уже готовыми.

Новинка значительно превосходит старые электролизеры с самообжигающимися анодами в экологичности и энергоэффективности. В новой конструкции образующиеся газы, которых теперь намного меньше, собираются в газосборном колоколе и по герметичным трубопроводам уходят на «сухую» газоочистку.

Для отработки перспективной технологии был создан опытный участок из 5 электролизеров РА-167, выросший к настоящему времени до 14 штук. Теперь, для перевода на новую технологию четырех корпусов НкАЗа, специалисты завода и Инженерно-технологического центра РУСАЛа разработали и запустили в эксплуатацию участок монтажа анодов стоимостью 55 млн рублей. Участок с индукционным плавильным комплексом позволяет плавить чугун, который при застывании скрепляет анодные блоки и анододержатели.

Уже сейчас участок позволяет оснастить предварительно обожженными анодами 14 электролизеров РА-167, действующих на опытном участке, а в перспективе их количество вырастет до 60 штук.

Экология
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kuzbassnews.ru
07/09/2017
Экология
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Новокузнецк
Новости Кузбасса

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