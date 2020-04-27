НкАЗ совершенствует систему обращения с отходами

На Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ пущен в работу гидравлический пакетировочный пресс AMD-24М.



Новый агрегат – отечественного производства, предназначен для прессования образующихся отходов в компактные брикеты. С его помощью специалисты цеха складского хозяйства НкАЗа теперь брикетируют не только бытовые отходы - картон и пластиковые бутылки, централизованно сдаваемые заводчанами, но и производственные: полипропиленовые мешки из-под кремния, соды и кокса.



Готовые брикеты отправляются на склад, откуда их заберут компании, специализирующиеся на переработке этих видов отходов. На данный момент к отгрузке уже готовы 25 брикетов с мешками из-под сырья и 8 – с картоном.



Сейчас НкАЗ передает специализированным организациям 43% всех своих отходов. Применение гидравлического пакетировочного пресса позволит повысить этот показатель, так как многие предприятия-переработчики готовы забирать на переработку только брикетированные отходы.



- Забота об окружающей среде – это целый комплекс мероприятий. От разработки экологически безопасных решений учеными и конструкторами Инженерно-технологического центра РУСАЛа и их применения при модернизации алюминиевых заводов, в том числе НкАЗа, до экологического просвещения и рачительного обращения с упаковкой: ее аккуратного сбора, хранения, переработки и повторного использования, - отметил управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода Вячеслав Марков.