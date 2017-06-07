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Ночное освещение в Гурьевске восстановят после вмешательства прокуратуры

После прокурорской проверки в Гурьевске восстановят уличное освещение в ночное время.

В прокуратуру поступила жалоба от жителей Гурьевска – в городе отсутствует ночное освещение.

Выяснилось, что несколько лет назад, городская администрация ввела в городе график  включения-отключения уличного освещения, в соответствии с которым ежедневно с 1 час. 00 мин. до 05 час. 00 мин. все фонари гасли.

В феврале межрайонный прокурор внес представление главе Гурьевского городского поселения об устранении нарушений законодательства . В марте из постановления исключены пункты, противоречащие закону, однако уличное освещение в ночное время восстановлено не было из-за отсутствия технической возможности.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию Гурьевского городского поселения обеспечить в ночное время работу уличного освещения в срок до 01.08.2017.

Общество
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kuzbassnews.ru
07/06/2017
Общество
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