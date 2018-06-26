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Новая детская площадка появится в Кемерово

14 объектов благоустройств появятся в Кемерове благодаря общественникам, участвующим в конкурсе социально-общественных инициатив по благоустройству и озеленению «Город друзей – город идей». Проекты реализуются в каждом районе города.

Так, в сквере Кировского района на улице Джамбула была обустроена трёхуровневая клумба, а рядом установят новую детскую площадку. . В июле будут установлены детская площадка и деревянные фигуры Винни-Пуха и Пятачка, а осенью высадят дубы и липы.

В Лесной Поляне, в парке «Лесная сказка», идут работы по проекту «Лето в парке». Активисты решили ярко оформить стены стационарного поста охраны.

Общество
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Кемерово
kuzbassnews.ru
26/06/2018
Общество
Топ
Кемерово
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