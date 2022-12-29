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«Новая Горная Управляющая Компания» подарила Междуреченску новогоднюю иллюминацию

«Новая Горная управляющая компания» и АО «Междуречье» приобрели для главной городской елки Междуреченска современную иллюминацию.

В рамках реализации программы «Новая Горная. Импульс развития территорий» был приобретен и смонтирован специальный световой шатер из светодиодных LED-гирлянд. Шатер венчает главную городскую елку, установленную на площади Весенней.

Иллюминация состоит из 29700 светодиодов, обладающих сине-белым свечением. Количество нитей гирлянд не менее 110 штук. Световой шатер может эксплуатироваться при температуре воздуха до -45 градусов.

Новое облачение городской елки будет радовать горожан  не менее 3 лет, гирлянды расчитаны на 100 000 часов свечения.

 

Фото: Новая Горная управляющая комания

Общество
Экономика
Междуреченск
kuzbassnews.ru
29/12/2022
Общество
Экономика
Междуреченск
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