«Новая Горная Управляющая Компания» подарила Междуреченску новогоднюю иллюминацию

«Новая Горная управляющая компания» и АО «Междуречье» приобрели для главной городской елки Междуреченска современную иллюминацию.

В рамках реализации программы «Новая Горная. Импульс развития территорий» был приобретен и смонтирован специальный световой шатер из светодиодных LED-гирлянд. Шатер венчает главную городскую елку, установленную на площади Весенней.

Иллюминация состоит из 29700 светодиодов, обладающих сине-белым свечением. Количество нитей гирлянд не менее 110 штук. Световой шатер может эксплуатироваться при температуре воздуха до -45 градусов.

Новое облачение городской елки будет радовать горожан не менее 3 лет, гирлянды расчитаны на 100 000 часов свечения.

Фото: Новая Горная управляющая комания