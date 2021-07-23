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Новая особо охраняемая территория появилась на юге Кузбасса

22 июля, в поселке Кузедеево состоялась презентация особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения — государственного биологического (ботанического) природного заказника «Реликтовый». Он расположен в границах Новокузнецкого и Таштагольского муниципальных районов.

«На территории Кузбасса создана уже 31 особо охраняемая природная территория, 24 из них — регионального значения. Заказник «Реликтовый» — самый большой из всех ООПТ регионального значения: его площадь составляет более 214 тысяч гектаров. В регионе ведется плановая работа по сохранению биологического разнообразия, только за юбилейный год мы организовали три особо охраняемые природные территории», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Заказник «Реликтовый» создан для сохранения черневой тайги с липовыми лесами реликтового происхождения, а также обширного скального комплекса на реке Кондома. Особенность данного района — переход от таежной к степной зоне, в связи с этим здесь встречаются березовые, березово-осиновые, пихтово-осиновые леса, разнотравные и заболоченные осоково-злаковые луга, участки со степной и петрофитной (на камнях и скалах) растительностью. На территории заказника произрастает 24 вида редких исчезающих растений, два из них — кандык сибирский и ревень компактный — включены в Красную книгу России, 16 — в Красную книгу Кемеровской области, например, осмориза остистая, зизифора пахучковидная, колокольчик болонский, 22 — в Красную книгу Новокузнецкого района.

В рамках презентации главам администраций Новокузнецкого и Таштагольского районов вручили Верительные грамоты, а юным эковолонтерам — сертификат участников природоохранного образовательного проекта «Усынови заказник», в рамках которого студенты и школьники берут под опеку ООПТ региона.

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kuzbassnews.ru
23/07/2021
Экология
Топ
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Новости Кузбасса

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