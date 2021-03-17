Новая победа Междуреченска

Фильм «Междуреченск. Город тайги» победил в конкурсе Ассоциации корпоративных медиа России. На суд жюри были представлены проекты десятков ведущих российских компаний уровня Газпрома и Сбербанка. А в своей категории город конкурировал с такими гигантами как Роснефть, Государственная транспортная лизинговая компания и Магнитогорский металлургический комбинат.

В итоге - победа в номинации «IR видео». Фильм «Междуреченск. Город тайги» стал продуктом тесного сотрудничества администрации Междуреченска, компании VOzDUHFILM и ЕВРАЗа. Цель - привлечь в город инвесторов, перевернуть устоявшееся мнение о Кузбассе как о промышленном угольном регионе, влюбить в Междуреченск жителей России и тех, кто живет здесь не один десяток лет. Фильм уже успел стать визуальной частью проекта "Туристско-рекреационный кластер Междуреченск", который вошел в число победителей общероссийского конкурса развития внутреннего экотуризма.

«Мы благодарим талантливейших ребят компани VOzDUHFILM, которые прочувствовали наш город так, как будто здесь родились. Каждый кадр фильма — концентрат самого важного, чтобы в итоге понять — мы живем в уникальнейшем городе России», - сказал глава Междуреченска Владимир Чернов.

Подготовка, съемка и монтаж фильма длились почти год. Междуреченск необходимо было показать в каждое время года. Красоту Поднебесных Зубьев, снежные склоны горнолыжного Югуса, чистейшие воздух и воду. Но упор создатели сделали на перспективы города. Новые кварталы на берегу горной реки, строительство горнолыжного курорта мирового значения, маршруты и сплавы — все это огромные перспективы для бизнеса. «У вас есть идеи? У нас есть возможности!» - финальная фраза фильма, раскрывающая его суть.