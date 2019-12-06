Новая ёлка и снежные городки: Междуреченск готовится к встрече Нового года

На площади Весенняя в Междуреченске установили новую главную городскую елку со световым оформлением, украшенную звездой. Ее высота — 18 метров.

Кроме этого на площади будут установлены две деревянные горки, два катка с бортиками из льда с подсветкой, лабиринт из снега, деревянная горка «Мельница» с качелями, фотозона «Кресло у камина с подарками», светящиеся LED-скамейки, светодиодные сакуры и ледяные скульптуры.



На пл. ДК «Железнодорожник» будут установлены: две односкатные деревянные горки и горка из снега, снежный лабиринт, надувные Дед Мороз и Снегурочка, ледяные скульптуры.



У входа в городской парк будет установлена светодиодная скульптура «Тройка коней» на подиуме из льда.



Этой зимой в Междуреченске будут залиты 8 катков в разных районах города. Сейчас уже работают: на территории гимназии № 24 (бывшая школа № 10), в районе домов по ул. Брянская, 7 и ул. Октябрьская, 11, в городском парке. В скором времени катки откроются для горожан на площади Весенняя, в районе дома ул. Юности, 13 и в Широком логу.

Фото: пресс-служба администрации Междуреченска