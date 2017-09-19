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«Новая жизнь любимой куклы»

 20 сентября в выставочном зале «Музей» открылась персональная выставка Н.А. Вагиной «Новая жизнь любимой куклы».

На ней представлено более сорока кукол, где каждая благодаря мастерству и таланту автора получила новую жизнь. 

Старые, сломанные, подобранные на улице игрушки превратились в руках Натальи Александровны в принцесс, героинь любимых книг и фильмов. Дорогие наряды и украшения красавиц поражают роскошью и изысканностью, каждая деталь продумана: белокурая пани Ядвига собралась на бал, француженка Пышка примерила изысканную шляпку, а от коварной Миледи невозможно оторвать глаз.

Даже не верится, что когда-то все они представляли собой жалкое зрелище – безволосые, измазанные чернилами и зеленкой, без рук и ног. Но произошло чудо: Наталья Александровна Вагина, словно волшебница, все преобразила и подарила нам  добрую красивую сказку.

Культура
Калтан
kuzbassnews.ru
19/09/2017
Культура
Калтан
Новости Кузбасса

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