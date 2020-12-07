Новогодние каникулы в Кузбасскино

Со 2 по 10 января принимай участие в увлекательном путешествии с Дедом Морозом/Снегурочкой.
Игровая шоу - программа, призы, конкурсы, смотри фильм и получи заряд новогоднего настроения.
Запись и информация по телефону: 36-43-69 или 36-44-10.
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