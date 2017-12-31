Новогодние каникулы в Тяжинском районе

С 1 по 10 января 2018 года в Тяжинском районе пройдут различные праздничные новогодние мероприятия.

Поселок Тяжинский, площадь Ленина

1 января 2018 года – 02.00 – Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки.

3 января – 14.00 – игровая программа «Приключения со снеговиком»

5 января – 14.00 – игровая программа «Новогодний бум»

6 января – 14.00 – Рождественские колядки

Загородный лагерь отдыха «Олимпиец»

1 января – выходной день

Ежедневно – прокат: лыжи, теннис, мангал

Спортивный комплекс «Юность»

Ежедневно с 11.00 до 22.00 – работа ледового катка, прокат коньков

6 января – 10.00 – Рождественский турнир поколений по волейболу

Детская художественная школа № 13

С 28 декабря 2017 года по 10 января 2018 года – в течение дня – выставка работ учащихся 1-4 классов по итогам года

Районный Совет ветеранов

6 января – 10.00 – Рождественский блиц-турнир по шахматам

Историко-краеведческий музей

С 29 декабря 2017 года по 10 января 2018 года – ретровыставка елочных игрушек

Районный Дом культуры «Юбилейный»

3 января – 12.00 – детская игровая программа «Зимние забавы»

4 января – 12.00 – спектакль Тяжинского народного театра «Лица» и тетра-студии «ПоМОСТ» «Истории Ходжи Насреддина, Али-Бабы и Аладдина»

6 января – 12.00 – концертно-театрализованное представление «Приглашение от Деда Мороза», посвященное Рождеству

Центр дополнительного образования

С 3 по 5 января, с 8 по 10 января – 10.00 – 16.00 – работа салона «Спектр» – настольные игры, видео, приставки

3 января – 12.00 – 13.00 – развлекательная программа «Все про Новый год»

4 января – 12.00 – 13.00 – познавательно-развлекательная программа «Снегирины»

5 января – 12.00 – 13.00 – игровая программа «Зимние забавы из бабушкиного сундука»

8 января – 12.00 – 13.00 – игровая программа «Новогодняя магия»

9 января – 12.00 – 13.00 – игровая программа «Под Старый Новый год»

10 января – 12.00 – 13.00 – театрализованная программа «Раз в крещенский вечерок»

Клуб парка культуры и отдыха

30 декабря 2017 года – 14.00 – игровая программа «Новогодний серпантин»

5 января – 18.00 – дискотечная программа «Новогодний калейдоскоп»

6 января – 18.00 – фольклорная программа «Коляда, Коляда»

Центральная районная библиотека

3 января в течение дня – мастер-класс «Рождественский подарок» (для среднего, старшего возраста)

4 января – 11.00 – мастер-класс «Наряжаем необычную елочку» (для населения старше 30 лет)

5 января – в течение дня – викторина «Под сиянием Рождественской звезды» (для пенсионеров)

5 января – 14.00 – игровая программа «Зимние фантазии» (для младшего возраста)

8 января – 14.00 – познавательно-игровая программа «Старый Новый год» (для младшего возраста)

Городской Дом культуры поселка Итатский

3 января – 12.00 – спектакль Тяжинского народного театра «Лица» и тетра-студии «ПоМОСТ» «Истории Ходжи Насреддина, Али-Бабы и Аладдина»

Детско-юношеский центр поселка Итатский

9 января – 12.00 – игровая программа «Как устроить Новый год»

10 января – 12.00 – игровая программа «Веселая неразбериха у елки»

Новопокровская основная школа

8 января – 10.00 – Рождественский турнир по мини-футболу среди мальчиков 2004-2005 годов рождения