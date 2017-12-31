Новогодние каникулы в Тяжинском районе

С 1 по 10 января 2018 года в Тяжинском районе пройдут различные праздничные новогодние мероприятия.
Поселок Тяжинский, площадь Ленина
1 января 2018 года – 02.00 – Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки.
3 января – 14.00 – игровая программа «Приключения со снеговиком»
5 января – 14.00 – игровая программа «Новогодний бум»
6 января – 14.00 – Рождественские колядки
Загородный лагерь отдыха «Олимпиец»
1 января – выходной день
Ежедневно – прокат: лыжи, теннис, мангал
Спортивный комплекс «Юность»
Ежедневно с 11.00 до 22.00 – работа ледового катка, прокат коньков
6 января – 10.00 – Рождественский турнир поколений по волейболу
Детская художественная школа № 13
С 28 декабря 2017 года по 10 января 2018 года – в течение дня – выставка работ учащихся 1-4 классов по итогам года
Районный Совет ветеранов
6 января – 10.00 – Рождественский блиц-турнир по шахматам
Историко-краеведческий музей
С 29 декабря 2017 года по 10 января 2018 года – ретровыставка елочных игрушек
Районный Дом культуры «Юбилейный»
3 января – 12.00 – детская игровая программа «Зимние забавы»
4 января – 12.00 – спектакль Тяжинского народного театра «Лица» и тетра-студии «ПоМОСТ» «Истории Ходжи Насреддина, Али-Бабы и Аладдина»
6 января – 12.00 – концертно-театрализованное представление «Приглашение от Деда Мороза», посвященное Рождеству
Центр дополнительного образования
С 3 по 5 января, с 8 по 10 января – 10.00 – 16.00 – работа салона «Спектр» – настольные игры, видео, приставки
3 января – 12.00 – 13.00 – развлекательная программа «Все про Новый год»
4 января – 12.00 – 13.00 – познавательно-развлекательная программа «Снегирины»
5 января – 12.00 – 13.00 – игровая программа «Зимние забавы из бабушкиного сундука»
8 января – 12.00 – 13.00 – игровая программа «Новогодняя магия»
9 января – 12.00 – 13.00 – игровая программа «Под Старый Новый год»
10 января – 12.00 – 13.00 – театрализованная программа «Раз в крещенский вечерок»
Клуб парка культуры и отдыха
30 декабря 2017 года – 14.00 – игровая программа «Новогодний серпантин»
5 января – 18.00 – дискотечная программа «Новогодний калейдоскоп»
6 января – 18.00 – фольклорная программа «Коляда, Коляда»
Центральная районная библиотека
3 января в течение дня – мастер-класс «Рождественский подарок» (для среднего, старшего возраста)
4 января – 11.00 – мастер-класс «Наряжаем необычную елочку» (для населения старше 30 лет)
5 января – в течение дня – викторина «Под сиянием Рождественской звезды» (для пенсионеров)
5 января – 14.00 – игровая программа «Зимние фантазии» (для младшего возраста)
8 января – 14.00 – познавательно-игровая программа «Старый Новый год» (для младшего возраста)
Городской Дом культуры поселка Итатский
3 января – 12.00 – спектакль Тяжинского народного театра «Лица» и тетра-студии «ПоМОСТ» «Истории Ходжи Насреддина, Али-Бабы и Аладдина»
Детско-юношеский центр поселка Итатский
9 января – 12.00 – игровая программа «Как устроить Новый год»
10 января – 12.00 – игровая программа «Веселая неразбериха у елки»
Новопокровская основная школа
8 января – 10.00 – Рождественский турнир по мини-футболу среди мальчиков 2004-2005 годов рождения
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Мэр Кемерова Илья Середюк поздравил кемеровчан с наступающими Новым годом и Рождеством.
|
Как было установлено в ходе процесса, летом 2017 года подсудимый получил теленка от местной...
|
Похолодание до тридцати трех градусов мороза ожидается первого января текущего года в Кемеровской...
|
В результате пострадала девушка-пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Новокузнецка.