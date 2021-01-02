Новогодние поздравления от селян

Аномально холодная погода ожидает кузбассовцев в начале января Сотрудники кемеровского гидрометцентра озвучили прогноз погоды на субботу, 2 января 2021 года. На...

13-летний кареглазый подросток пропал в Кузбассе В Кузбассе пропал 13-летний подросток. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»....

В Новокузнецке предложили накормить ёлками лошадей после праздников В Новокузнецке стартовала необычная акции по сбору ёлок, которые горожане начнут массово...