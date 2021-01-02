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Новогодние поздравления от селян

Участники художественной самодеятельности, работники филиалов центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности в онлайн-формате поздравили жителей Тяжинского округа с Новым 2021 годом.
Прозвучали музыкальные подарки в исполнении вокальной группы «Околица» Нововосточного СДК, хора «Рябинушка» Акимо-Анненского СДК, а также культработников и участников художественной самодеятельности Итатского ГДК, Кубитетского, Преображенского, Тисульского СДК.
С наилучшими пожеланиями к жителям округа обратились участники вокальной группы «Берегиня» Изындаевского сектора Новоподзорновского СДК, а также вокальной группы «Селяночка» Новоподзорновского СДК.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/01/2021
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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