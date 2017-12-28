Новогодний концерт в Итате

В Итатском городском Доме культуры Тяжинского района прошел театрализованный концерт «Новогодние вечера близ Диканьки».
Концертные номера чередовались с театрализованными представлениями. В сценарии использовались оригинальные украинские песни, в музыкальном сопровождении звучали отрывки из старого кино в современной аранжировке.
Режиссеру Софье Анатольевне Максимовой удалось поставить интересное, веселое и праздничное представление с юмористическим подтекстом о любви между Вакулой и Оксаной, которая победила все преграды. Аплодисменты в зале не смолкали.
В финале концертной программы Дед Мороз и Снегурочка вручили новогодние подарки детям-активистам, которые весь год радовали итатцев своими выступлениями. Для юных артистов 94 подарка радушно приготовил спонсор – ООО «Итатский НПЗ».
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