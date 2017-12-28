Новогодний концерт в Итате

В Кемерове за сутки вывезли 7 500 кубометров снега Вывоз снега идет на проспектах Притомском, Химиков, Ленинградском, улицах Соборная и Стахановская.

В КемГУ выбрали лучшего директора 27 декабря в опорном вузе Кузбасса подвели итоги на звание лучшего директора. Такой конкурс в КемГУ...

Минувшей ночью в Кузбассе был самый сильный ветер за декабрь В ночь с 27 на 28 декабря в Кузбассе была сильная непогода: в отдельных районах ветер разогнался до...