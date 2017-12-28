Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Новогодний концерт в Итате

В Итатском городском Доме культуры Тяжинского района прошел театрализованный концерт «Новогодние вечера близ Диканьки».
Концертные номера чередовались с театрализованными представлениями. В сценарии использовались оригинальные украинские песни, в музыкальном сопровождении звучали отрывки из старого кино в современной аранжировке.
Режиссеру Софье Анатольевне Максимовой удалось поставить интересное, веселое и праздничное представление с юмористическим подтекстом о любви между Вакулой и Оксаной, которая победила все преграды. Аплодисменты в зале не смолкали.
В финале концертной программы Дед Мороз и Снегурочка вручили новогодние подарки детям-активистам, которые весь год радовали итатцев своими выступлениями. Для юных артистов 94 подарка радушно приготовил спонсор – ООО «Итатский НПЗ».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/12/2017
Культура
Тяжин
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове за сутки вывезли 7 500 кубометров снега
Вывоз снега идет на проспектах Притомском, Химиков, Ленинградском, улицах Соборная и Стахановская.
В КемГУ выбрали лучшего директора
27 декабря в опорном вузе Кузбасса подвели итоги на звание лучшего директора. Такой конкурс в КемГУ...
Минувшей ночью в Кузбассе был самый сильный ветер за декабрь
В ночь с 27 на 28 декабря в Кузбассе была сильная непогода: в отдельных районах ветер разогнался до...
В регионе растет число заболевших ОРВИ
Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 50% случаев...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus