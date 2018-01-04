Новогодний концерт в Тяжине

1 января в Кузбассе родилось 45 детей Всего в первый день 2018-го в Кемеровской области родились 17 девочек и 28 мальчиков.

Три дома загорелись в Кузбассе за сутки из-за курильщиков Сразу три дома вспыхнули на территории Кемеровской области за прошедшие сутки из-за неосторожности...

Кузбассовцев просят быть внимательными на дорогах в связи с морозами В кемеровской Госавтоинспекции просят водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными на...