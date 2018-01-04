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Новогодний концерт в Тяжине

В канун Нового года в Тяжинском районном Доме культуры «Юбилейный» состоялся праздничный концерт «Новогодний экспресс».
В программе приняли участие творческие коллективы РДК – эстрадная группа «Сибирский тракт» (руководитель Лазутин Валерий Михайлович), ВИА «Крылья песни» (руководитель Зырянов Владимир Николаевич), ансамбль танца «Радость» (руководитель Утробина Людмила Ивановна), хор русской песни «Раздолье» (руководитель Чухрова Наталья Анатольевна) и другие, а также танцевальный коллектив «Созвездие» Тяжинского центра дополнительного образования для детей (руководитель Еременко Ольга Владимировна), театр танца «Весна» (руководитель Патрина Марина Владимировна).
Концертная программа была представлена в театрализованной форме. Всех присутствующих поздравили с Новым годом Дед Мороз и Снегурочка.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/01/2018
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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