Новокузнецкий драматический театр приглашает зрителей на новогодний вечер «Заряжаем позитивом»!
Шоу мыльных пузырей «Загадай желание», сюрпризы от Деда Мороза, шоу двойников, конкурс новогодних костюмов, эксцентричная комедия «Не до смеха» и неповторимая атмосфера волшебного праздника в театре.
Встречаемся 26 декабря в 19:30. Возрастное ограничение 16+. Телефон 743-043.
05/12/2017
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