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Новогодний вечер "Заряжаем позитивом"

Новокузнецкий драматический театр приглашает зрителей на новогодний вечер «Заряжаем позитивом»!

Шоу мыльных пузырей «Загадай желание», сюрпризы от Деда Мороза, шоу двойников, конкурс новогодних костюмов, эксцентричная комедия «Не до смеха» и неповторимая атмосфера волшебного праздника в театре.

Встречаемся 26 декабря в 19:30. Возрастное ограничение 16+. Телефон 743-043.

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
05/12/2017
Культура
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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