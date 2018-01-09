Новогодняя вахта – «на отлично»!

В течение продолжительных новогодних каникул специалисты филиала «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» обеспечили бесперебойное и надежное электроснабжение всех потребителей.
В новогодние праздники специалисты сетевой компании оперативно восстановили электроснабжение садового общества "Сосновый бор". Персонал кузбасского филиала ПАО «МРСК Сибири» своевременно обеспечил оптимальный режим работы оборудования и стабильную передачу электрической энергии по сетям 127 объектам дачного поселка Кемеровского района. Благодаря профессиональной и слаженной работе энергетиковгирлянды на елках не погасли даже у потребителей, чьи сети не имеют собственника.
Главную задачу - не допустить в праздничные дни сбоев в электроснабжении - сетевики решали оперативно, мгновенно реагируя на любую неполадку в сетях. Чтобы наглядно доказать эффективность своей работы специалисты кузбасского филиала «МРСК Сибири» провели 4 января внезапную ситуационную противоаварийную тренировку.
К учениям с практической составляющей, которые прошли в Кемеровском районе, были привлечены 9 ремонтных бригад, около 30 человек и более 20 единиц техники.
В ходе учений энергетики отремонтировали поврежденную трансформаторную подстанцию, подключили РИСЭ (резервный источник снабжения электрической энергии), а также установили быстровозводимую опору 110 кВ, тем самым повысив надежность электроснабжения более 7000 потребителей Кемеровского района. В результате условные повреждения были успешно устранены, а электроснабжение всех условно-отключенных потребителей полностью восстановлено.
Новогодние каникулы и Рождество прошли на территории Кузбасса без серьезных нарушений в работе сетей. А энергетики в очередной раз доказали, что "работают волшебниками" и делают наши праздники светлыми в буквальном смысле этого слова!
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