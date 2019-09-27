Новокузнечан зовут на предпоследний матч чемпионата России

29 сентября в Новокузнецке пройдёт матч 13-го тура чемпионата России по регби. Местный «Металлург» примет «Красный Яр» из Красноярска. Поединок на стадионе «Регби» (ул. Ленина, 103) начнётся в 16:00. Вход свободный. Соперник новокузнечан – один из самых титулованных клубов страны. В нынешнем году он подтверждает свой статус и занимает в турнирной таблице 2-е место, набрав 48 очков в 12 встречах. У «Металлурга» результаты скромнее – в тех же 12 матчах команда накопила 14 баллов и сейчас делит 6-7 позиции с пензенским «Локомотивом». Грядущее противостояние между клубами станет уже третьим в сезоне 2019 года. В двух предыдущих случаях победы добивались красноярцы. В первом круге чемпионата России они одолели «Металлург» на своём поле (57:3), затем на четвертьфинальной стадии Кубка страны взяли верх в гостях (21:5).