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Новокузнечанам предлагают выбрать, какой будет городская среда

На сайте электронных референдумов «Наш Новокузнецк» стартовал опрос, посвященный формированию комфортной городской среды.

Новокузнечане могут проголосовать за те городские пространства и общественные территории в каждом из районов, которые хотелось бы видеть благоустроенными по Федеральной приоритетной программе «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 гг.

Принять участие в опросе  можно пройдя по ссылке: http://Наш.Новокузнецк.рф/poll/112/ .

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kuzbassnews.ru
30/09/2017
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