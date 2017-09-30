Новокузнечанам предлагают выбрать, какой будет городская среда

На сайте электронных референдумов «Наш Новокузнецк» стартовал опрос, посвященный формированию комфортной городской среды.

Новокузнечане могут проголосовать за те городские пространства и общественные территории в каждом из районов, которые хотелось бы видеть благоустроенными по Федеральной приоритетной программе «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 гг.

Принять участие в опросе можно пройдя по ссылке: http://Наш.Новокузнецк.рф/poll/112/ .