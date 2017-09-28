Новокузнечане больше недели «пилили» соседей и лес себе в убыток

Сотрудники филиала «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС» продолжают проводить проверки частного сектора, чтобы выявить тех, кто нарушает платежную дисциплину и пользуется электроэнергией незаконно. В начале сентября «энергодозор» Новокузнецкого РЭС «вывел из сумрака» пять энерговоров, которые самовольно подключались к сети после отключения за неуплату.

Более 150 тысяч рублей задолжали за электроэнергию жители улицы Перелесской Орджоникидзевского района города Новокузнецка. Их «синхронное», а самое главное незаконное подключение к линии электропередачи чуть не оставило без света жителей более полусотни домов частного сектора.

Буквально за неделю новокузнецкие «энергопираты» превратили тихую улочку в шумную лесопилку. По вечерам соседи стали жаловаться на неумолкающий шум и частые скачки напряжения. То лампочка замигает, то неожиданно погаснет свет, а главное, предшествует этому «ночная смена» неугомонных, «дровосеков». Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы предугадать очевидное – подзаработать на своем бизнесе «черные лесорубы» так и не смогли. Даже проданные дрова не смогут окупить убытки, которые понесли энерговоры. Им придется заплатить штраф по акту бездоговорного потребления электроэнергии каждому больше 30 тыс. рублей.

«Энерговоров мы выводим на чистую воду с помощью современных однофазных и трехфазных приборов учета, которые устанавливаются на границе балансовой принадлежности, то есть на опоре линии электропередачи, - рассказывает начальник управления развития и реализации услуг производственного отделения Южные электрические сети Любовь Лоскач. - В работу таких приборов учета невозможно вмешаться, оператор может своевременно отследить и зафиксировать любое скачкообразное потребление электроэнергии. В течение года в Новокузнецком РЭС установлено больше полутора тысяч «умных счетчиков».

В преддверии зимы специалисты филиала «Кузбассэнерго – РЭС» не устают напоминать жителям Кузбасса о том, что несанкционированное подключение к электросетям ведет к дополнительной нагрузке, скачкам напряжения, снижению качества электроэнергии. Последствия плачевны: пожары, несчастные случаи, испорченная техника, электробытовые приборы. Для тех, кто хочет предотвратить подобные случаи и сохранить качественное и надежное электроснабжение в своих домах, в ПАО «МРСК Сибири» существует телефон единой бесплатной горячей линии: 8-800-1000-380. По нему добропорядочные потребители могут сообщить о хищениях электроэнергии. Звонок бесплатный на всей территории Кузбасса, конфиденциальность гарантирована.