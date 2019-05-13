Новокузнечане могут пройти прослушивание в Школу-студию МХАТ

В Год театра благодаря проекту «РУСАЛ ФестивAL #Театр» молодые новокузнечане смогут попробовать свои силы в поступлении на актерский факультет Шкoлы-студии МХАТ. Обязательное условие участия - наличие школьного аттестата или его получение в 2019 году.

Отборочные прослушивания пройдут 17 мая на Малой сцене Новокузнецкого драматического театра. На прослушивания приглашаются юноши и девушки от 16 лет (в случае получения в этом году аттестата о полном среднем образовании) до 24 лет. Количество участников ограничено – не более 80 человек.

Для участия необходимо:

Записаться, позвонив по телефонам пресс-службы Новокузнецкого алюминиевого завода: 39-76-11, 39-76-29, 39-75-30. Назвать ФИО, дату рождения, паспортные данные;

17 мая, в день прослушиваний, прийти с паспортом в Новокузнецкий драматический театр к указанному при записи времени и заполнить общую анкету участника.

Участникам необходимо прочитать наизусть несколько литературных произведений разного жанра - стихотворение, басня, отрывок из прозы. Желательно подготовить несколько произведений как классической, так и современной литературы. Это позволит выступающему полнее проявить способности, показать широту творческого диапазона.

Также на прослушиваниях педагог Школы-студии МХАТ проведет оценку голоса и речи экзаменуемого, гибкости и координация движений, проверит наличие музыкального слуха и ритма. Всю информацию о поступлении можно узнать на сайте Школы-студии МХАТ в разделе «Абитуриенту» .

Ребята, успешно прошедшие отбор, получат приглашение на дальнейшие отборочные испытания в Москву.

Фото: пресс-служба НкАЗа